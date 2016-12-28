«Что-то давно не было моей "Косметички Собчак". Пора наверстать и рассказать о том, что крепко осело в моем доме и сердце», — вспохватилась сегодня с утра Ксения Собчак и опубликовала фотографию, на которой — та декоративная косметика, которой она на данный момент пользуется.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Дек 27 2016 в 10:21 PST

«1. Тушь для бровей BrowDrama - супервещь. Брови выглядят натурально, каждый волосок отделен-последний тренд!

2. Tonymolly finish loose powder- пудра без сухости,очень нежная. В Москве тоже нигде нет

3. Makeup forever UltraHD Font de teint stick-для долгого выхода в свет самый стойкий вариант и красиво на фотках смотрится кожа

4. Romanovamakeup Я покупаю только эти ресницы. Самые стойкие и красиво распределенные. Вот прям реально самые крутые ресницы. Когда кончаются-страдаю и перестаю делать сэлфи.

5. Giorgio Armani Lip maestro -ну это классика моей косметички,кто следит,тот знает

6. Ginseng Berry 80 Eye Essence -нереальная сыворотка под глаза. Наносить перед макияжем особенно круто. Найти в москве-тяжело. Корейцы.

7. Корректирующие румяна Charlotte Tilbury - идеальные по цвету и текстуре. Привожу из лондона соазу пачку. В москве нет.

8. Weleda. Mandel. Sensitiv handcreme. Лучший крем для рук-и очень удобная миниупаковка-легко помещается в любую сумочку

9. Концентрат молодости Blossomsib- ну это вы уже знаете,мой персональный наркотик для сил», — рассказала она о каждом средстве.

«Обожаю эту тушь для бровей-моё спасение», «Спасибо! Как раз нужна новая пудра. Люблю уходовую косметику Тони Молли, скатка у них вообще прекрасная», «Тони моли открыли свой магазин в Меге БД. Там скорее всего есть ваша пудра», «Тони Молли есть в охотном ряду, у них обычный прилавочек на 3 или 2 этаже», — делятся опытом поклонники. Их подкупает то, что Собчак не сосредоточена на одних лишь люксовых брендах, а пользуется и корейской, и откровенно бюджетной косметикой. Так, некоторое время назад она рассказала им о действительно хорошей и совсем недорогой туши для ресниц.

Ксения снабдила пост тегом «нереклама», что означает, что отзывы действительно отражают истину.

Фото: instagram.com