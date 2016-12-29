Ксения Собчак показала, в чем будет встречать 2017 год

До Нового Года осталось совсем чуть-чуть, и для тех, кто не успел выбрать платье заранее, наступила горячая пора. На улицах — пробки, в магазинах — огромные очереди. Но Ксении Собчак повезло: она уже нашла наряд, в котором проведет последний вечер 2016 года.

«Все — Новогоднее платье выбрано. Буду бордовым петухом», — отчиталась она в блоге.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Дек 29 2016 в 6:06 PST

На самом деле это — не платье, а юбка и блуза Dries Van Noten. Их модница дополнила меховым жилетом Bottega Veneta. На ногах у Ксении будут босоножки Dries Van Noten — вероятно, в доме семьи Виторганов-Собчаков теплые полы.

Неизвестно, будет ли Ксения посещать еще вечеринки и мероприятия в оставшиеся перед праздником дни. Она уже провела новогоднюю вечеринку в своем кафе «Бублик». «Не зря проводила Рождественский ужин в @cafebublik — теперь @yanaraskovalova спрашивает рецепт нашего холодца, а @belonika — пирожков», — похвасталась она вчера.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Дек 28 2016 в 12:39 PST

Впрочем, ее муж Максим настроен решительно: он планирует не выходить из дома. Об этом он сообщил поклонникам сегодня ночью. «Все, с работой в этом году покончено. Из дома ни ногой. Всем Новый год, пацаны!!!», — написал он.

Фото опубликовано Максим Виторган (@mvitorgan)Дек 28 2016 в 12:57 PST

А вы уже решили, какое платье выбрать? Если пока нет, вам могут помочь советы звездного стилиста Лины Дембиковой, которые опубликовал сайт WMJ. Лина работает с Натальей Подольской, Ляйсан Утяшевой, Региной Тодоренко и другими звездами.

Фото: globallookpress, instagram.com