После родов прошло два месяца, и Ксения Собчак активно занялась собой. Она показывает подписчикам, что теперь ее цель — привести себя в форму. Телеведущая опубликовала снимок в забавной шапке и написала, что теперь тренировки у нее будут по расписанию.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Янв 17 2017 в 3:38 PST

«Ну а я, тем временем, включилась в жесткий график спорта. Встречаемся на лыжной трассе в Одинцово!!! Лучшая и любимая моя находка на этот раз-"спортивная шапка алкоголика"!!!» — подписала ведущая.

«А почему алкоголика? эту шапочку петушок в 80 носили, считался прям тренд!», «Молодец Ксения, так держать!», — комментируют ее запись подписчики. (Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Ранее Собчак призналась, что муж Максим Виторган заставляет ее плавать в бассейне. «Муж жестко отслеживает чтобы после бани, в бассейне, я не листала инстаграмчик, а плавала», — пожаловалась тогда молодая мама. Поклонники поддержали ее: по их мнению, нужно скорее приходить в себя после такой тяжелой нагрузки, как беременность.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Янв 13 2017 в 5:10 PST

Однако и порция критики досталась Ксении. Фанаты посчитали, что ей нужно тщательней следить за собой.

Фото: instagram.com