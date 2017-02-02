Иногда неудачный костюм может испортить впечатление даже от самого хорошего человека. Несмотря на массу позитивных изменений, произошедших с «Почтой России» в последнее время, над ней продолжают подшучивать. Ксения Собчак не удержалась и в свойственной ей манере прокомментировала новую форму сотрудников этой организации.

Острая на язык журналистка считает, что в таком виде они будут приносить только дурные новости. «Отличная новая форма для почтальонов с ***выми новостями. Если ко мне такой в дом постучит — на рефлексе захочется спрятать Максима в подвале», — написала Собчак и показала, как выглядят те самые костюмы.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Фев 2 2017 в 8:50 PST

Свою запись Ксения снабдила хэштегом #ХайльПочтаРоссии.

Ее муж Максим, в свою очередь, тоже не прочь покритиковать изделия российских дизайнеров. «А кто знает какой именно дизайнер так тонко троллит олимпийскую сборную России? Это хто?! Швейцары? Официанты на круизном лайнере? Танцоры стрип-клуба перед началом номера? За что эта жестокая месть?», — написал он летом, опубликовав фото олимпийской сборной в парадных костюмах.

Впрочем, не все публичные высказывания сходят звездам с рук. Иногда им приходится извиняться за свои слова.

Фото: instagram.com