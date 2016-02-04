Лайма Вайкуле отменила концерты в этом месяце и перенесла их на более поздний срок

Несколько дней назад на одном из горнолыжных курортов с популярной певицей Лаймой Вайкуле произошел несчастный случай. Певица сообщила, что по состоянию здоровья вынуждена перенести свои ближайшие выступления.

«К сожалению, вынуждена отменить все концерты февраля, немного не рассчитала свои силы на горных склонах, катаясь на лыжах и повредила ногу. Уже сделана операция, и я прохожу курс реабилитации. Это жизнь. Надеюсь на понимание моего слушателя. Концерты не отметаются, а состоятся в марте как только я вернусь из США, где обо мне заботятся и ставят меня на ноги мои доктора. Всех люблю и жду встречи», — написала она в своем блоге.

Публикация от Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) Фев 16 2017 в 8:42 PST

Певица не стала беспокоить поклонников, когда все случилось. В своей жизни она уже перенесла более серьезное заболевание, поэтому все остальные проблемы со здоровьем считает мелкими неприятностями.

Публикация от Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) Фев 4 2016 в 9:14 PST

Знаменитая певица ежегодно проходит обследование организма, а по пустякам в клиники не обращается. С незначительной простудой справляются ее друзья-доктора. «Я и витамины не принимаю. Если анализы показывают, что чего-то не хватает, то добавляю микроэлемент к питанию», — говорила она ранее «СтарХиту».

Фото: instagram.com