Роза Сябитова недавно отметила красивую дату. 10 февраля ей исполнилось 55 лет. Как сообщает «Московский Комсомолец», сваха отметила день рождение в шикарном ресторане.

Празднование прошло шикарно. Гостей угощали экзотическими фруктами, шампанским с пищевым золотом, дорогим шоколадом и детокс-напитками. А на выходе каждому дарили банку черной икры. На торжественном событии собрались близкие и друзья Розы. И хотя в прессу часто попадают сообщения, что Лариса Гузеева и Роза Сябитова недолюбливают друг друга, именинница позвала телеведущую на праздник.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)Фев 14 2017 в 3:39 PST

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza)Фев 19 2017 в 3:05 PST

Лариса Гузеева вышла на сцену для того, чтобы сказать тост. Она напомнила гостям, что в первую очередь Роза — отличная мама и пригласила на сцену Ксению и Дениса, детей Сябитовой. И заявила, что Роза уже написала завещание, по которому, конечно же, всё ее имущество достанется детям.

Публикация от Сябитова Ксения (@k_syaba)Фев 19 2017 в 2:06 PST

Именинница получила много подарков, но самым дорогим стал автомобиль Rolls-Royce. «Я не знаю еще, что буду с ним делать - почти расплакалась Роза. - Не знаю, где его даже поставить, но он такой шикарный, что на него можно любоваться круглосуточно», — цитирует сваху издание.

Фото: instagram.com, globallookpress.com