Около двух недель назад в западной прессе появилась информация о том, что эпатажная Леди Гага, которая в июле прошлого года рассталась со своим бойфрендом Тэйлором Кинни, снова влюблена. Избранником певицы стал Кристиан Карино, сообщает People.

Как оказалось, мужчина работает музыкальным агентом в фирме The Creative Artists, в его послужном списке множество звезд первой величины: Дженнифер Лопес, Майли Сайрус, Кристина Агилера и многие другие. Кроме этого Кристиан активно участвует в благотворительных акциях и часто жертвует крупные суммы фондам, занимающимся борьбой с онкологией.



Пара уже почти не скрывает своих чувств: Кристиан нежно целовал артистку в щеку перед ее феерическим выступлением на Супербоуле-2017 в минувшее воскресенье, а после сопровождал Гагу на показе своего близкого друга Томми Хилфигера в Калифорнии, сообщает WMJ.ru со ссылкой на западные источники.

Фото: instagram.com, eastnews.ru