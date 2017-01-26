Поклонники Лены Темниковой всегда восхищались ее естественным макияжем. Казалось бы, для того, чтобы быть неотразимой, певице достаточно тонального средства и туши. Но звезда сама раскрыла секрет: на нее «работает» целый арсенал средств. Она, как и Ксения Собчак, пользуется не только дорогой, но и бюджетной косметикой.

«Я сделала это. Моим малышкам. Моя еженедельная, если не будет лень, рубрика про косметику. Буду писать вам, что на моем лице», — анонсировала певица новую рубрику в блоге.

Фото опубликовано Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial)Янв 25 2017 в 8:26 PST

Для макияжа на этой фотографии задействованы:

Коррекция под тон — Anastasia Beverly Hills Contour cream kit FAIR

Тон — Dior Forever 015

Румяна — Maybelline 30rosewood

Тени — MAC cream colour base цвет root

Пучки — Romanova make up

Брови — карандаш DiorShow brow styler 002, гель для укладки бровей Benefit прозрачный

Губы — карандаш HUDABEAUTY цвет Medusa

Тушь для ресниц Лене не понравилась, ее она решила не называть.

«Вот только на фото я дебил. А макияж у меня хороший», — кокетливо добавила звезда.

«Точно не Дебил!!! Самая лучшая!! Люблю Вас в первую очередь как личность. Макияж очень красивый и естественный. Спасибо за информацию о косметике, это очень круто!!!», «Ты такая кошечка! Бровки, глазки, губки....мечта. И доча твоя-сказка, тьфу, тьфу тьфу на вас», «Тон Dior плохо смывается. А так отличный конечно. Наверно самый лучший из известных брендов. Может лучше его только Guerlain lingerie», «Кхм....Я думала здесь без макияжа», «Невероятная какая-то», — делятся мыслями фанаты.

Фото: instagram.com