Популярная певица Лена Темникова уверена, что нет ничего невозможного. Сейчас она поддерживает парня, который мужественно борется с этой болезнью. В разговоре с ним она открыла тайну своей семьи — о страшной болезни она предпочитала до этого никому не рассказывать.

В своем блоге Лена рассказала о 20-летнем Никите, который борется с саркомой мягких тканей. Парень с юмором описывает, как врачи не могут поставить точный диагноз, с какими бюрократическими проблемами он вынужден бороться — все это вызывает желание поддержать его хотя бы теплыми словами, что и сделала Темникова, поделившись с ним самым сокровенным. Оказалось, что некоторое время назад близкие певицы столкнулись с онкологическим заболеванием.

«В 2016 году наша семья победила рак. Серьезную стадию. Я никому не говорила. Тебе пишу. Ты справишься. Верь. Пиши нам чаще. Не пропадай. Ты боец», — написала она ему.

Держись @nikita_shalaginov Фото опубликовано Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial) Фев 2 2017 в 7:20 PST

Никаких подробностей прессе пока выяснить не удалось, да и нужны ли они, когда известно, что теперь все хорошо и страшный недуг остался в прошлом? Представитель артистки отказался комментировать эту ситуацию, подчеркнув, что это очень личное для Лены

Никита, выздоравливай скорее! Ты сильный, ты точно справишься!

Фото: instagram.com