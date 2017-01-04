45-летняя телеведущая Лера Кудрявцева разместила на своей странице в Instagram снимок мамы, подписав его следующим образом:

«Напоила мамулю армянским коньяком - 50 грамм и мама в «хлам». Люблю тебя, мое самое драгоценное сердце».

Поклонники Леры Кудрявцевой восхитились красотой ее мамы, рассыпавшись в комплиментах и заметив, что женщина выглядит очень молодо: «Теперь понятно, в кого Лера не стареет, мама шикарно выглядит!», «Вы с мамой знаете эликсир молодости», «Приятная женщина и очень молодая», «Теперь понятно, у вас очень хорошие гены!», «Лера, какая мама у вас: прям статусная дама», «Мамулечка у вас красавица», — цитирует слова фолловеров сайт Letidor.ru

Кто-то из подписчиков счел слова Леры слишком резкими по отношению к маме, которую она так любит.

«Лера... Ну разве можно так про маму», «Мама в хлам» - теплые слова?!», «Я хлама не увидела».

Кроме этого Кудрявцева похвасталась новогодними подарками: снегоходом и платком, расписанным вручную, а также опубликовала фотографию со своим супругом, 29-летним хоккеистом Игорем Макаровым.

Фото: instagram.com