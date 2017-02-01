Сегодня на сцене Государственного Кремлевского дворца в Москве соберутся самые яркие звезды российской эстрады. Филипп Киркоров, Лайма Вайкуле, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Николай Басков, Татьяна Буланова, Тамара Гвердцители, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Олег Газманов, Жасмин, Александра Пахмутова, Вячеслав Добрынин, Игорь Крутой и многие другие поздравят Льва Валерьяновича Лещенко с юбилеем. Артисту сегодня 75 лет!

«Будет 20-30 номеров, моих сольных - всего 2-3. Я пригласил практически всех моих друзей», — прокомментировал предстоящее событие виновник торжества.

Лев Лещенко, обладатель множества наград, в том числе ордена «Знак Почета» (1985) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2002), начал карьеру в Московском театре оперетты, работал в Москонцерте, выступал солистом-вокалистом Гостелерадио СССР. Песни Льва Валерьяновича знакомы не только любителям советского ретро:

Его творчество отзывается и в сердцах молодежи, а сам артист не прочь напомнить новому поколению о том, что важно и дорого для всех нас.

Поздравляем любимого музыканта и желаем ему долгих творческих лет.

Фото: starface.ru