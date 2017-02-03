17-летняя дочь Лолиты Милявской решила попробовать себя в игре на бильярде. Певица опубликовала снимок девушки с кием в руках.

«Моя любимая дочь постигает азы бильярда», — подписала снимок Лолита.



Ева, рожденная в браке с бывшим мужем певицы Александром Цекало, живет с бабушкой в Киеве. В одном из интервью Лолита рассказала, что сознательно сделала такой выбор и считает его лучшим для дочери.

«Убеждена, что у ребенка должна быть своя жизнь, а не таскание по тусовкам и закулисьям, – объяснила Лолита. – Многие мои коллеги пытались отдавать детей в заграничные школы. Но потом забирали их. Кто-то – в дорогие частные московские учебные заведения. И я попробовала. Но сразу поняла, что могу сразу заплатить за аттестат, а знаний не будет», — цитирует слова певицы «ДниРу».

Артистка родила дочь в тридцать пять лет, девочка появилась на свет недоношенной, позже выяснилось, что у Евы расстройство аутического спектра. Девочка не разговаривала до четырех лет, но, благодаря усилиям мамы, врачей и педагогов, теперь посещает обычную школу в Киеве, ходит на дополнительные занятия и всерьез увлекается музыкой.

Фото: instagram.com, starface.ru