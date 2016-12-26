Теперь у киноманов страны есть прекрасная возможность делать друг другу подарки. «Рамблер/Касса» запустил подарочные сертификаты на поход в кино без ограничений по времени и территории активации.

Новогодние праздники — это самый высокий сезон в кинотеатрах. Лучшие премьеры, множество сеансов, много выходных дней — все это делает сертификат отличным подарком, который будет оценен по достоинству!

На сайте https://kassa.rambler.ru/gifts/ можно найти тематические сертификаты не только по праздникам (Новый год или день рождения), но и для настоящих киноманов.

Воспользоваться виртуальным подарком на сумму от 500 до 3000 рублей можно в любом из 447 кинотеатров в 147 российских городах.

Фото: Рамблер/Касса