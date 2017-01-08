Зима и холода в столице многих знаменитостей заставляют отправиться в теплые страны. Любовь Успенская для своего отдыха выбрала Арабские Эмираты. Сейчас она наслаждается солнцем в лучшем отеле Дубая — семизвездочном «Бурдж-эль-Араб», который считается самой дорогой гостиницей в мире. Она показала фотографию на фоне знаменитого отеля-«паруса». Певица загорает на лежаке в слитном купальнике.
Фанаты пришли в восторг от фигуры Успенской. В свои 62 года она выглядит очень хорошо. «Красивая и ухоженная! Приятно смотреть!», «выглядите супер как всегда», «Ножки прям как у молоденькой», — пишут ей в комментариях и поздравляют с праздниками. (Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)
Любовь Успенская тщательно следит за своей фигурой. Она тратит большие суммы на косметолога, пластические операции и процедуры. А в качестве спорта певица выбрала йогу.
Фото: instagram.com, globallookpress.com