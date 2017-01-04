Сергей Безруков решил провести новогодние каникулы в загородном доме вместе с семьей. Пляжам и экзотическим странам российский актер предпочел подмосковный морозец и семейный уют.



На снимках, которыми Безруков делится с поклонниками в своем Instagram, есть все атрибуты зимних каникул: наряженная елка, которой актер любуется вместе с крохотной дочерью, смешной снеговик и лыжная прогулка.

Правда, лыжню Сергей пока покоряет в одиночестве: по признанию актера, он очень любит лыжные прогулки. Вполне вероятно, что в скором времени компанию папе составят супруга Анна и дочь Маша.



О том, как знаменитости проводят каникулы, читайте в материале сайта WMJ.ru.

Фото: instagram.com