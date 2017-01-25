58-летняя Мадонна воспитала талантливых и самостоятельных детей — 20-летнюю Лурдес-Марию и 16-летнего Рокко. Приемным детям звезды недавно исполнилось по 11 лет. И вот, многодетная мать готова к новым свершениям: звезда подала документы на усыновление двоих детей из Малави, сообщает WMJ.

Теперь все дело за решением малавийского суда. Учитывая то, что в 2006 году Мадонна основала благотворительную организацию Raising Malawi, которая помогает сиротам и детям, оказавшимся в сложной ситуации, решение будет положительное. Так ли это — мы узнаем уже через неделю.

Напомним, что африканского мальчика Дэвида Банду женщина с большим сердцем усыновила в 2008 году, а девочку Чифундо Мерси Джеймс — в 2009-м. 20-летняя Лурдес живет почти самостоятельной жизнью модели. Ситуацию испортить может только скандал с 16-летним Рокко, который отказался жить с мамой и со скандалом переехал к отцу, Гаю Ричи, в Лондон, его также обвиняли в употреблении наркотиков. Сейчас мальчик помирился с родительницей и поддерживает с ней неплохие отношения.

Фото: globallookpress.com