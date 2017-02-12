Мадонне пришлось доказать, что она может удочерить двух темнокожих девочек, Стеллу и Эстер. Как сообщает The Sun, удочерение прошло не просто.

Дело в том, что по законом Малавии, где проживали девочки, 58-летняя Мадонна уже очень старая для воспитания детей. Власти боялись, что звезда умрет раньше, чем сумеет воспитать 4-летних крошек. Певица согласилась на любое медицинское обследование, чтобы доказать, что умирать она еще не собирается. После полного обследования медики заявили: никаких серьезных заболеваний у исполнительницы нет.

Фото опубликовано Madonna (@madonna)Фев 8 2017 в 10:24 PST

Также на суда Мадонна показала завещание и заявление от родной сестры, в которых говорится: в случае смерти поп-дивы девочки не останутся на улице. Их воспитанием займется сестра Мадонны. Это убедило властей Малавии и в качестве исключения они разрешили Мадонне забрать близняшек домой. Кстати, это было вторым исключеним для певицы. Верховный суд разрешил Мадонне усыновить девочек-двойняшек несмотря на то, что в стране действует ограничение на передачу сирот в иностранные семьи.

Фото опубликовано Madonna (@madonna)Фев 2 2017 в 3:10 PST

Также, по сообщениям СМИ, на суде Мадонна показала видео с родными и приемными детьми. Они говорили в камеру, что рады прибавлению в семействе и ждут девочек домой. Теперь Стелла и Эстер будут жить с Мадонной и ее детьми в Нью-Йорке, в особняке за 40 миллионов долларов. С ними живет няня-переводчик из родной страны,: она поможет им в общении, пока девочки не выучат английский язык.

Фото: instagram.com, globallookpress.com