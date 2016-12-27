Социальные сети уже третий день обсуждают комментарий Божены Рынски о погибших в ТУ-154. Известный продюсер Максим Фадеев, известный всем как вежливый, интеллигентный и очень добрый человек, выступил с видеообращением к своим поклонникам. Он просит их подписать петицию с предложением лишить эту женщину гражданства Российской Федерации.
«Друзья, призываю вас выразить свою позицию на чудовищные высказывания Рынски путем подписания петиции о лишении ее Российского гражданства и выдворении за пределы страны. Ссылка на петицию — у меня в описании профиля. Спасибо», — написал он под видеороликом в своем блоге в Instagram.
«Вы знаете, я редко реагирую на заявления подобного рода публичных персон, но в этот раз у меня просто нет никаких слов», — подчеркнул он.
Максима поддержали коллеги: певицы Наталья Ионова и Кети Топурия, а также продюсер Иосиф Пригожин сделали репост. «Согласен, поддерживаю и подпишу сегодня сам. Присоединюсь к 65т уже подписавших», — написал Тимати.
В комментариях же разгорелись споры. «Все верно», «Согласна! Язык ей вырвать нужно! Перехожу подписывать», «Полностью поддерживаю и ставлю свою подпись. Таким как эта не место в России», «Как сотрудник НТВ и знающий лично наших ребят, вдвойне оскорблена. Сама ни раз рискуя оставить ребенка без матери работала в горячих точках. Эти ребята были самыми лучшими! Мы все, от лица ребят, отцов и матерей работающих на телеканале НТВ, благодарим Вас за поддержку. Любим безмерно», — пишут одни. «Максим, Вы сами понимаете всю абсурдность этой петиции?», «Может лучше посадить? Подобные высказывания это преступление против человечества в целом. Думаю, что лишение гражданства это слишком мягко и не соответствует тяжести проступка. Надеюсь, что Ген прокуратура отнесется с пониманием к важности данного вопроса», — возражают другие.
Ранее продюсер публиковал текст комментария Божены, который возмутил многих своим цинизмом.
Я всегда знал, что этот человек не совсем вменяемый, но что до такой степени... и не мог предположить. Я считаю, что ее, как минимум, нужно срочно госпитализировать в сумасшедший дом и не выпускать оттуда! Нужно немедленно прислать к ней санитаров, после чего - прокуратуру. Я абсолютно поддерживаю инициативу лишить это чудовище российского гражданства . Знаю, что она в своих соцсетях пишет, что после этого поста на нее началась травля. Друзья, не трогайте это животное. Лучше давайте подпишем петицию, чтобы ее навсегда выслали из страны на остров к обезьянам. Ей самое место там, среди зверей. Впрочем…даже звери не жрут себе подобных. А, значит, она - даже не зверь. Узнал сегодня, что она еще в марте предложила залить детские площадки зарином, чтобы дети не шумели и не мешали ей отдыхать.! Куда же смотрят власти : прокуратура и правоохранительные органы , слыша подобные призывы к явным действиям террористического характера? В любой стране мира это существо давно бы изолировали, и она сидела бы в тюрьме до конца своих дней. Я предлагаю рассмотреть возможность внесения в закон статьи об «оскорблении/ глумлении над чувствами российских граждан». Ведь есть статья об «оскорблении чувств верующих». Я считаю, появись такая статья в законе - любой сумасшедший вроде этой рыЛски сразу будет иметь возможность сесть в клетку за подобные слова или действия.
Фото: instagram.com