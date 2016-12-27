Социальные сети уже третий день обсуждают комментарий Божены Рынски о погибших в ТУ-154. Известный продюсер Максим Фадеев, известный всем как вежливый, интеллигентный и очень добрый человек, выступил с видеообращением к своим поклонникам. Он просит их подписать петицию с предложением лишить эту женщину гражданства Российской Федерации.

«Друзья, призываю вас выразить свою позицию на чудовищные высказывания Рынски путем подписания петиции о лишении ее Российского гражданства и выдворении за пределы страны. Ссылка на петицию — у меня в описании профиля. Спасибо», — написал он под видеороликом в своем блоге в Instagram.

Видео опубликовано MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim)Дек 27 2016 в 3:04 PST

«Вы знаете, я редко реагирую на заявления подобного рода публичных персон, но в этот раз у меня просто нет никаких слов», — подчеркнул он.

Максима поддержали коллеги: певицы Наталья Ионова и Кети Топурия, а также продюсер Иосиф Пригожин сделали репост. «Согласен, поддерживаю и подпишу сегодня сам. Присоединюсь к 65т уже подписавших», — написал Тимати.

В комментариях же разгорелись споры. «Все верно», «Согласна! Язык ей вырвать нужно! Перехожу подписывать», «Полностью поддерживаю и ставлю свою подпись. Таким как эта не место в России», «Как сотрудник НТВ и знающий лично наших ребят, вдвойне оскорблена. Сама ни раз рискуя оставить ребенка без матери работала в горячих точках. Эти ребята были самыми лучшими! Мы все, от лица ребят, отцов и матерей работающих на телеканале НТВ, благодарим Вас за поддержку. Любим безмерно», — пишут одни. «Максим, Вы сами понимаете всю абсурдность этой петиции?», «Может лучше посадить? Подобные высказывания это преступление против человечества в целом. Думаю, что лишение гражданства это слишком мягко и не соответствует тяжести проступка. Надеюсь, что Ген прокуратура отнесется с пониманием к важности данного вопроса», — возражают другие.

Ранее продюсер публиковал текст комментария Божены, который возмутил многих своим цинизмом.

Фото: instagram.com