Каждый год 31 декабря миллионы россиян включают телевизор и пытаются найти то, что скрасило бы для них ожидание Нового года. Для Максима Фадеева спасением стал телеканал «Культура». Он жестко раскритиковал репертуар остальных каналов.

«Я не смог досмотреть ни одно музыкальное "шоу" на федеральных каналах. Такое ощущение, что, по мнению руководства Первого и Второго каналов, мир застыл в 1993 году. Невозможный репертуар, лубочная картинка, жуткие шутки; и все вместе это - просто погружение в АД! Я искренне боялся переключить на Первый или Второй каналы, чтобы не попасть в "прошлое", на сельский утренник по заявкам из 80-х! Как можно довести телевидение до такого безобразия и такого безвкусия? Я в шоке», — пишет Максим.

Видео опубликовано MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim)Янв 1 2017 в 5:06 PST

«Будучи ребенком, я смотрел те же каналы, и, видимо, из музруков никто не поменялся, пока я рос!)) Мне интересно, сколько просуществует еще в таком виде "развлекательное" телевидение? Неужели они не видят, что это просто уже стыдно! Бездарные сценарии и их воплощение - верх пошлости!Уже в интернете выпуски простых блогеров популярней, чем на этих пафосных двух кнопках! Жаль наших артистов, которые по привычке соглашаются учавствовать в "Бале у Сатаны"! Господи, когда закончатся эти "Песни Года" и "Голубые огоньки"?))) Останови это, спаси нас))! Аминь! Короче! Не преследовал никаких целей, просто, правда... просто наболело», — сокрушается он.

В целом, подписчики согласились с кумиром, но некоторые выразили иное мнение. «Это рассчитано на 50+ тк вся молодеж уходит из дому, и остаются их родители, а они и смотрят это)) это их молодость... Они тем более с этими звездами лично не знакомы, и им нравится хоть так смотреть на своих кумиров))) Макс устройте свое новогодние шоу с Эмином, я думаю это будет высший пилотаж», «Действительно смотреть тошно! Но маме нравится», «А мне понравилось, что повторили выпуски "Старые песни о главном", где действительно был сюжет, прекрасные старые песни и всё гармонично», — объясняют они.

Фото: instagram.com