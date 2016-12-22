Новогодняя традиция, о которой рассказал Максим Виторган сегодня, отсылает к знаменитой фразе из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»: мужчина рассказал, что он обязательно делает примерно за неделю до Нового Года.

«Став совсем уже взрослым , обзаведясь ответственностями и заботами, потеряв возможность быть свободными в одно и то же время ( особенно в декабре) , мы со своей компанией, которая костяком своим держится вместе на земле русской уже лет за 20 как, постановили : находить один вечер в предновогодние недели и праздновать Новый год», — сообщил он и опубликовал снимок со встречи, которая состоялась на днях.

Фото опубликовано Максим Виторган (@mvitorgan)Дек 21 2016 в 1:58 PST

«Здесь нет случайных людей. Здесь не то чтобы все друг другу, прямо-таки,ближайшие друзья. По-разному. Просто так мы обнимаем свою молодость. Смотрим ей в глаза, пытаясь понять , узнает ли она нас. Это очень важный для меня день в году. Я люблю вас!», — добавил он.

На снимке присутствуют Леонид Барац, Ростислав Хаит, Шура Би-2 и Лева Би-2, Егор Бортник, Василий Уткин и другие друзья и коллеги артиста. И, конечно же, Ксения Собчак, которая ведет активную светскую жизнь несмотря на свое материнство.

Фото: instagram.com