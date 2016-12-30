Актер опубликовал в Instagram фотографию, которая ответила на вопрос фолловеров

Супруг Ксении Собчак решил сделать поклонникам роскошный подарок к Новому году — раскрыть тайну имени сына, появившегося на свет 18 ноября.

На фотографии, опубликованной Максимом, он держит в руках елочную позолоченную игрушку с именем Платон посередине.

Пользователи соцсетей активно комментируют публикацию.

«Классное имя! Молодцы!», «очень красивое сочетание Платон Максимович Виторган», «Здоровья малышу», «Прямо подарок на НГ всем поклонникам!!!!», «Всё- таки Платон».

Впрочем, зная характер супругов, можно предположить, что эта новость всего лишь шутка. Достаточно вспомнить беременность Ксении Собчак, интерес к которой она подогревала всеми возможными способами, публикуя снимки то с животом, то без, в конец запутав публику.

Так что не будем делать скоропалительных выводов и еще немного подождем. Возможно Максим и Ксения объявят имя малыша официально.