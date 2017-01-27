Елена Ваенга отмечает сегодня свое 40-летие. Певица опубликовала на своей странице в Instagram поздравление, полученное от самого близкого человека — своей мамы, сообщает сайт Letidor.ru

«Не уподобляйся дурам бабам, которые считают жизнь по возрасту. Годы, цифры – это очень относительная вещь. Можно в 30 быть 40-летней и в 45 быть 35-летней. Все в твоих руках », — наставляет свою дочь женщина, заодно вспоминая совет своей матери, то есть бабушки Елены.



«Моя мама рассказывала мне, что когда-то в молодости думала, что неплохо бы умереть в 40. Пока молод и красив, а сама и в 80 очень любила жизнь и не хотела даже думать о смерти. У тебя Ване даже пяти лет нет! Ты очень молодая мать! Выше нос. Ориентируйся на таких, как Николь Кидман», — резюмировала мама Елены Ваенги.