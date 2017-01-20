Отец популярной телеведущей Ольги Бузовой поздравил свою дочь, которой сегодня исполнился 31 год. «Дочка, с днём рождения, любимая! Какая ты счастливая! Какая у тебя замечательная сестренка! Люблю», — тепло поздравил Ольгу папа.

Кроме поздравления, Игорь Бузов разместил короткий видеоролик, на котором запечатлен сюрприз для виновницы торжества.



«Вот так выглядит счастье: я в окружении самых близких подруг, которые месяц готовили в тайне от меня такой сюрприз», - приводит слова именинницы сайт Letidor.ru

Сама Ольга тоже опубликовала видео, на котором веселится с подругами в Мадриде, а кроме этого - поздравление от мамы, которая прислала девушке ее фотографию в младенчестве.

«Сообщение от мамули: "Уже в 5 месяцев виден характер победуна" Папа, мама, сегодня, в первую очередь, ваш праздник. Спасибо Вам за меня», — написала Ольга Бузова.

Ольга также сообщила, что очень счастлива, что ее новая песня снова на первом месте по скачиванию, несмотря на то, что кто-то этим недоволен. Уточнять, кто именно, девушка не стала, но снабдила публикацию хэштегом #мнебольшенебольно.

«А моя песня #привыкаю на первом месте в iTunes!!! Благодаря Вам и Вашей любви. И кому-то от этого очень плохо! Пытаются мне испортить праздник!!!! Но у Вас это не получится».

Ранее выход новой песни Бузовой спровоцировал очередной скандал, когда неутомимую певицу Бузову обвинили в плагиате.

Фото: instagram.com

