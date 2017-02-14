О том, что Маргарита Суханкина решила стать мамой, СМИ узнали весной 2012 года. Тогда она состояла в гражданском браке и планировала усыновить девочку. Женщина рассказала прессе, как получилось, что она усыновила братика и сестричку, а также чего ей этого стоило.

«Так сложилось, что в моей жизни был ряд трагических обстоятельств, из-за которых мне пришлось забыть о деторождении. Мысль взять ребенка, который нуждается в помощи и поддержке, зрела постепенно», — призналась она.

Женщина долго советовалась с родителями, и если бы они не поддержали ее в этом решении, она отказалась от идеи. «Мы устроили семейный совет, приняли решение, и начался сбор документов — процедура долгая и нудная. Есть ряд справок, которые надо ждать достаточно долго, но ты занимаешься всем этим и идешь вперед, потому что понимаешь, что это необходимость», — пояснила приемная мама и отметила, что никаких поблажек как артистке ей никто не делал. «Все сроки ожидания по сборам документов я выдержала и прошла все ступени», — подчеркнула она.

Очень долго она искала подходящего малыша: девочек нужного возраста не было, от понравившегося мальчика ее отговорили. «Не я развлекала детей, а дети развлекали меня. Это был такой совершенно парадоксальный момент. Я очень хорошо помню каждого малыша, с которым общалась. Это абсолютный разрыв сердца, души, потому что хочется забрать каждого ребенка», — так она рассказала о поездках по детским учреждениям.

Своих детей Суханкина нашла... благодаря телевидению. В 2013 году, на момент усыновления, Сереже и Лере было 4 и 3 года соответственно. Певица столкнулась с непониманием друзей и родных. Она боялась не найти контакта с ребятами. «Нужно прочувствовать ребенка сердцем и душой, просто потому что он будет мой и никаких возвратов, что бы ни случилось», — пояснила она.

Подробнее о том, с чем столкнулась приемная мама, читайте в ее эксклюзивном интервью порталу «Летидор».

Фото: starface.ru, letidor.ru