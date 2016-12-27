До Нового года осталось меньше недели. К празднику готовятся едва ли не все, и приемная мать двоих детей Маргарита Суханкина — не исключение. Для ее новой семьи эта торжественная ночь станет четвертой.

В семье певицы растут девочка Лера и мальчик Сережа. В 2013 году заботливая будущая мама забрала их из детского дома 28 декабря. Дату она подгадала так, чтобы отметить Новый год вместе, ведь впереди был долгий период адаптации. Зимние каникулы тогда они провели в развлечениях — ходили в дельфинарий, зоопарк, цирк, много гуляли. Все это — в перерывах между больничными: у приемных деток был слабый иммунитет.

С тех пор в семье появились свои традиции: к празднику готовятся заранее, с середины декабря украшают дом, наряжают елку, достают карнавальные костюмы. Перед празднованием сообща готовят еду и накрывают на стол. Сережа показал себя очень творческим парнем. Мама едва успевает следить, чтобы мебель и стены дома оставались чистыми и целыми.

«Дети из ваты делают снег, из бумаги — снежинки. Причем они уже не просто вырезают узоры на сложенной салфетке, а потом с восторгом ее разворачивают. Это пройденный этап. Теперь создание снежинки — кропотливый и многоступенчатый процесс с разрезанием, склеиванием и раскрашиванием бумаги», — рассказала она в интервью «Летидору».

Дети Маргариты верят в Дедушку Мороза и пишут ему письма, несмотря на то, что в прошлом году «раскусили» дедушку, нарядившегося в зимнего волшебника. «С тем, что у него попросить в качестве подарка, теряются. Все, что существует в природе: всевозможные игрушки, вкусняшки, одежда — у них есть в изобилии. Поэтому каждый год перед 31 декабря я сталкиваюсь с огромной проблемой, чем их порадовать», — сетует мама. В этом году они получат рыболовные снасти: это — их новое увлечение в уходящем году.

Фото: globallookpress.com