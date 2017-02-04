Личные переживания певица Мэрайя Кэри отражает в своем творчестве. В октябре она рассталась с женихом Джеймсом Пакером. Разрыв был громким: Мэрайя потребовала вернуть ей деньги за страдания, а Пакер обвинил ее в транжирстве.

После всего Кэри написала новую песню «I Don't», которую можно перевести как «Я не вернусь».

«Наверное, думаешь, что я вернусь. Но я не вернусь. Потому что, парень, я надоедала тебе, думала, что могу всё-таки тебе доверять. Понимаешь, я любила тебя, а теперь нет», — поет Кэри, сбегая из роскошного особняка по сюжету клипа. Она спела в дуэте с репером YG.

Звезда снялась в своем свадебном платье, которое ей так и не пригодилось. По слухам, платье стоит 250 тысяч долларов.

Фото: globallookpress.com