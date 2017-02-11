Комедийная актриса Марина Федункив побывала к гостях у Ивана Урганта. В шоу «Вечерний Ургант» Марина поучаствовала в конкурсе под названием «В человеке все должно быть внезапно».

Одним из образов, которые должна была изобразить артистка, была Ольга Бузова. Федункив, изубражая Бузову, надула губки, говорила очень неразборчиво, а потом попросила показывать текст помедленнее.

Резидент «Comedy Woman» постоянно пародирует телеведущую Дома-2. Сама Ольга высказывалась о пародиях, называя их не смешными, и пообещала утроить разборки. Однако своего обещания она так и не выполнила.

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86)Фев 10 2017 в 4:20 PST

Недавно Бузовой стало плохо на концерте, и ей даже вызвали скорую помощь. Однако поклонники не поверили ей, назвав слабость неубедительной.

Фото: instagram.com