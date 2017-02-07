Судьба 31-летней Ольги Бузовой волнует не только ее поклонников, но и известную ведьму Мэрилин Керро. Эстонка уже называла источник всех проблем российской телеведущей, теперь же она заглянула в жизнь звезды внимательнее и пояснила, чего той стоит ждать в будущем.

Финалистка «Битвы экстрасенсов» сообщила, что расставание с известным футболистом Дмитрием Тарасовым было предопределено, и проблемы в паре начались уже 2 года назад. «У них не было ничего общего в духовном плане. Поэтому то, что они расстанутся, было понятно и раньше. Удивительно то, что они так долго продержались. Наверное, это привычка быть вместе. Они постоянно давали друг другу новый шанс, и в какой-то момент зашли в тупик», — рассказала ведьма «СтарХиту», указав на любовный треугольник.

Видео опубликовано tarasov23 (@tarasov23)Фев 6 2017 в 3:37 PST

Сейчас Ольге страшно не везет с мужчинами, после 35-летия в ее жизни все изменится. Чтобы привлечь счастье, ей нужно пересмотреть стиль своего поведения. «Она слишком мягкая, не умеет сказать "нет". Любит, не думает о себе. В этом и заключается ее самая большая ошибка», — объяснила Керро. Предположительно, новым «бузиком» станет кто-то из ее окружения, но долгое время они будут просто друзьями: «Ольге не нужен известный мужчина, он будет из другой сферы. Он уже рядом с ней, но пока она не распознала в нем свою вторую половинку».

А вот в прошлые отношения Бузовой возвращаться не стоит, все закончится очень плохо. Впрочем, вряд ли она собирается это сделать: недавно Ольга сменила фамилию, а Дмитрий был снова замечен с другой. Всю свою энергию она сейчас направила в рабочее русло.

Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86)Фев 7 2017 в 4:51 PST

Фото: instagram.com