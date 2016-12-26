В 2017 году Михаил Боярский и Лариса Луппиан отпразднуют рубиновую свадьбу. Но мало кто знает, что они вовсе не планировали жениться в далеком 1977 году.

Юная актриса была без ума от своего партнера. «Мы играли влюбленную пару в спектакле "Трубадур и его друзья", целовались на сцене и постепенно прониклись симпатией друг к другу и в жизни», — рассказала Лариса Регинальдовна в интервью с «Собеседник.ру». «Миша был безумно красивый, а какой прекрасный у него кончик носа», — вспоминает она.

Но мама актера, коренная ленинградка, не особо жаловала иногороднюю студентку. Поэтому целых 4 года влюбленные виделись урывками: гуляли, держась за руки, целовались, спали в одной постели, но в одежде и без интимного продолжения. Миша мог на месяц пропасть из вида, потом появиться и засыпать возлюбленную поцелуями.

Однажды пара все-таки дошла до ЗАГСа, но в назначенный день Боярский забыл о намечающейся свадьбе, а Луппиан не стала напоминать из-за природной скромности. «Но как-то я не выдержала и разбудила его с предложением пожениться. Он вдруг согласился. А мы уже как-то подавали заявление, три месяца ждать сказали нам тогда. Он, видимо, решил, что и теперь будет так же», — рассказала Лариса. Но в ЗАГСе их узнали и проставили штампы о заключении брака в день обращения.

После того, как они все-таки поженились, Боярский и Луппиан месяц скрывали свой статус от окружающих: «Миша даже обрадовался, оказалось, он очень хотел избежать этой нудной процедуры — свадьбы. Мы зашли в маленькое кафе, выпили по рюмке коньяка и отправились на работу». Причиной этой таинственности стало правило, которое было закреплено в Театре Ленсовета, куда оба пришли буквально со студенческой скамьи: служебные романы были категорически запрещены.

Сейчас, спустя более чем 40 лет после начала отношений, пара с юмором вспоминает былые времена.

Фото: архивы пресс-служб