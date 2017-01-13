Татьяна Лазарева опубликовала в своем Instagram фотографию своего супруга, Махаила Шаца. На снимке Михаил позирует в горнолыжной экипировке, а его куртка распахнута на груди.

«Конь-Огонь #мойпарень #люблюнемогу #нагиевнервнокурит #онзауглом», — пошутила Татьяна.



И действительно, сходство Михаила с Дмитрием Нагиевым очевидно! Подписчики признались, что не сразу поняли, кто изображен на снимке, многие были уверены, что это Дмитрий Нагиев, а кто-то отметил сходство Щаца с Челентано.

«Я и правда подумал первую секунду, что это Нагиев», «Действительно, огонь», «как братья-близнецы с Нагиевым», «На Челентано похож», «Как так то?!! Мужчина в заморозке!!!! Вечно молодой!», — восторженно комментируют подписчики.

Дмитрий Нагиев

Татьяна Лазарева и Михаил Шац вместе с 1998 года. Официально пара расписалась в 2011. Супруги воспитывают общих дочерей Софью и Антонину, а также сына телеведущей Степана от первого брака.

Фото: instagram.com