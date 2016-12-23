Сегодня ряд российских СМИ сообщили о лишении прав популярного некогда музыканта, экс-солиста группы Hi-Fi Мити Фомина. Ему приписывалось вождение в опьяненном наркотическими средствами состоянии и любовь к гонкам на высоких скоростях. Мужчине запретили в течение 1,5 лет садиться за руль и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщают журналисты со ссылкой на пресс-службу Головинского районного суда Москвы.

«Осенью Mercedes под управлением Фомина остановили на Ленинградском проспекте. Певец вел себя неадекватно, с явными признаками нетрезвого состояния. По данным экспертизы, алкоголя в крови не оказалось, после чего полицейские решили проверить задержанного на наличие в крови наркотических веществ. Вскоре был получен положительный результат», — цитируют они.

Несколько минут назад артист прокомментировал эту информацию.

Видео опубликовано Митя Фомин/Mitya Fomin/Singer (@mf_agent)Дек 23 2016 в 7:04 PST

«Еду сегодня спокойно по Москве на своем автомобиле, в какой-то момент начинают звонить журналисты с просьбами прокомментировать процесс лишения меня водительских прав. Смотрю на документы-лежат на своем месте, да и машину я продолжаю вести. Оказалось, в прессе появилась новость о лишении меня прав:то ли плохая шутка, то ли чей-то злой умысел. А история тем временем раздувается до сюжета, достойного сценариев Квентина Тарантино: с погонями, сопротивлением, машинами с мигалками. Браво, товарищи! Но для остроты сюжета мне лично не хватило эпизода с перестрелкой. Вот это была бы бомба-новость!)) Особенно занятно, что в день ежегодной онлайн-конференции президента, когда вся страна живо следит за трансляциями, столько внимания приковано ко мне. Много польщен, но мне правда есть чем заняться помимо того, чтобы оказываться втянутым в чьи-то досужие домыслы. Еду по делам, а вы, пожалуйста, аккуратней на дорогах!)) Love.Peace.Dance», — написал он.

Фото: instagram.com