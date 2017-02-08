35-летняя Иванка Трамп (Ivanka Trump) опубликовала снимок с младшим сыном Теодором Джеймсом, которому нет еще года, из Белого дома.

«Делаю звонок в Белом доме со своим личным ассистентом Теодором», — сообщила Иванка.

Фолловеры пришли в восторг и оставили под публикацией массу комплиментов в адрес Иванки и ее юного помощника.

Судя по всему, бизнес-леди умело совмещает работу и воспитание детей: у Иванки и ее супруга Джареда Кушнера (Jared Kushner) кроме Теодора еще двое детей: трехлетний сын Джозеф Фредерик и пятилетняя дочь Арабелла Роуз.



После вступления Дональда Трампа в должность президента США, супруг Иванки занял место первого советника президента, и все семейство переехало в Вашингтон.

Фото: instagram.com, eastnews.ru