Сегодня Дарья Пынзарь отмечает день своего рождения, ей исполняется 31 год. Накануне этого события Дарья дала эксклюзивное интервью сайту Letidor.ru.

По словам Дарьи, она чувствует себя абсолютно состоявшейся женщиной, и не только из-за успешной карьеры, но и благодаря искренним и нежным отношениям с супругом и детьми. Разумеется, телеведущая сталкивалась с проблемами в браке, и уверена, что решать все возникающие проблемы нужно сразу, не боясь обсуждать их.

«У меня такой характер - если что-то не нравится, я сразу скажу, чтобы мы это обсудили, пришли к общему выводу, перешагнули через это и нормально жили дальше. Со стороны Сергея то же самое. Мы не копим обиды, мы разговариваем друг с другом. Любой негатив имеет свойство разрастаться. Это касается и дружбы, и рабочих отношений, и любви. Иной раз начинаешь раздувать их мухи слона. Не разобравшись в ситуации, что-то надумываешь, дорисовываешь. Зачем это нужно? Нужно сразу задать вопрос: «Зачем ты это сделал? Почему это произошло?» Только спросить спокойно, без наезда», — признается Дарья.

Своих сыновей, пятилетнего Артема и полугодовалого Давида, Дарья хотела бы видеть настоящими мужчинами и «хорошими парнями».

«Я очень хочу воспитать их хорошими парнями, у которых в голове правильные ценности. Но в то же время не хочу, чтобы ребята стали маменькиными сынками. Вот Сергей не маменькин сынок. И я считаю, что это правильно».

Супруги отмечают день рождения Дарьи в Дубае, не забывая делиться с подписчиками яркими и солнечными фотографиями.

Фото: instagram.com