Мохсен Норузи, который стал победителем десятого сезона «Битвы экстрасенсов», дал прогноз, как сложатся в будущем судьбы звезд, сообщает «СтарХит».

По мнению ясновидящего, союз Федора Бондарчука и Паулины Андреевой будет кратким, а Светлана Бондарчук больше не выйдет замуж.

«Этой паре брак не нужен. Зарегистрировав отношения и сыграв красивую свадьбу, режиссер и актриса через какое-то время расстанутся. Паулина – дикая птица, коварная, свободная, необузданная, жаждущая странствий и приключений. Федор долго с ней не пролетит...У Светланы, бывшей жены Бондарчука, брака я не вижу, однако в ее жизни появится мужчина, который станет ей близким другом и соратником. Экс-супруга она простит спустя годы, сделает это от души и навсегда».

У Дмитрия Тарасова вскоре родится сын, а Ольга Бузова трижды выйдет замуж.

«Сейчас Оля переживает стресс, но все пойдет на пользу: трудности сделают ее менее инфантильной, изменят поверхностное видение мира. А всплывшие откровенные фото и переписка лишь вызвали интерес и сыграют везучей Ольге на руку. Шумиха вокруг развода с футболистом Дмитрием Тарасовым утихнет через три месяца. Брак исчерпал себя, Дима холоден к жене, он давно перестал считать себя мужчиной-лидером. Ему хотелось глубоких чувств, а не сосуществования напоказ. Раздел имущества усложнится из-за конфликтов с обеих сторон и продлится девять месяцев. У Тарасова вскоре родится сын, но с его мамой он проживет не более пяти лет.. У Бузовой на горизонте появятся сразу два ухажера. С одним из них в феврале она улетит отдыхать. У Ольги будет три брака и столько же детей. Еще четыре года она помелькает в разных проектах, после чего исчезнет с экранов».

У Ксении Собчак родится дочка.

«Ксения – больше наставник, юморист и поддержка, чем мама-строгость. Сыну она будет близким другом. Малыш по харизме больше похож на отца. Его ждет карьера бизнесмена. У Ксении я чувствую большое желание повторного материнства. Рождение дочери изменит звезду, превратив в невероятно нежную маму».

Брак Евгения Цыганова и Юлии Снигирь будет счастливым, но и цена за это будет высока.

«Евгений и Юлия дико устали от внимания общественности и негативных комментариев относительно их союза. Я чувствую испуг, желание убежать и уберечься от людей. Никакой свадьбы ребята сейчас справлять не будут. Кроме негатива и сплетен извне я вижу большое осуждение и неприятие среди самых близких людей. Шансы на счастливый брак у Юлии и Евгения высоки, однако и цена этого счастья слишком высока. Сын Федор, родившийся в марте 2016 года, – не единственный ребенок в их союзе».

Брэдли Купер и Ирина Шейк поженятся.

«Неожиданный союз двух мощных, страстных, популярных людей крепок как энергетически, так и духовно. Ирина и Брэдли счастливы вместе. Свадьба должна состояться, это укрепит их отношения, тем более что эта пара имеет громадные шансы на продолжительный путь. Окончательное решение в любом случае примет Ирина. Купер уже свой выбор сделал – осмысленно и надолго».

Анна Семенович родит двойняшек.

«Певица не замужем, но вовсе не одинока. Она просто оберегает личную жизнь от посторонних глаз. Человек, который осчастливит Анну материнством, далек от мира шоу-бизнеса, богат, занимается финансовыми расчетами и не любит публичности. В марте-апреле 2017 года Семенович выйдет на ключевой поворот для своей женской энергии – в этот период высок шанс забеременеть и родить двойняшек».

Дмитрий Шепелев встретит новую любовь, а мемуары отца Жанны Фриске не будут иметь успеха.

«Произведение Владимира Фриске, скорее всего, выйдет в свет в 2017 году, однако не произведет такого эффекта, как творчество Дмитрия Шепелева. Более того, с выходом мемуаров ухудшатся отношения между этими двумя мужчинами, любящими Жанну. Конфликт в будущем все же будет исчерпан, но сейчас я вновь чувствую обострение. Семья Жанны обязательно дождется момента встречи с Платоном, пройдя, к сожалению, все круги ада.

Примирить стороны поможет сестра певицы Наталья. Она с помощью мудрости, уступчивости и света смягчит сердца противоборствующих мужчин. Дмитрий не будет одинок, его ждет счастливый и продолжительный брак. Однако это случится не скоро. Его сердце еще наполнено болью. Жанна придет к нему во сне и сама даст благословение на новую жизнь. Это случится после разрешения драмы вокруг маленького Платона».

Полина Гагарина в скором времени родит дочку.

«В 2017 году я чувствую прибавление в семье Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова. Вижу девочку. Скорее всего, малышка родится в теплое время – в апреле или мае. Брак Дмитрия и Полины очень гармоничен, звезды их судеб сулят им троих общих детей. Полине необходимо дать организму небольшую передышку. Желательно отдохнуть зимой – на месяц-полтора слетать на острова и позволить себе питаться без жестких ограничений. Рождение ребенка ничуть не затормозит развитие Полины. Ее путь успеха стабилен и продолжителен».

Никита Джигурда серьезно болен.

«Эпатаж харизматичного Никиты Джигурды перешел, к сожалению, на новую ступень и привел к болезни. Из собственного развода с фигуристкой Мариной Анисиной актер устроил скандал и шоу. Никита серьезно болен, хотя сам этого не осознает. За маской самоуверенности скрывается человек с диким страхом одиночества. Марина не шутит, призывая Джигурду обратиться за помощью. Анисина после развода и недолгой депрессии заживет счастливой жизнью, чего Никита, увы, себе позволить уже не сможет. Чувствую опасное воздействие неких препаратов, которые нанесут непоправимый вред этому некогда здоровому человеку с энергией Пегаса».

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Фото: eastnews.ru