Моника Беллуччи, Эмир Кустурица и Слобода Мичалович прилетели в Москву, чтобы лично представить новый фильм «По млечному пути». Во время беседы с журналистами Беллуччи призналась, что готова рассматривать предложения от российских режиссеров, которых знает и любит.

«Я знакома с творчеством таких российских режиссеров как Эйзенштейн, Тарковский, Кончаловский, Михалков. Два года назад видела в Канне замечательный фильм "Левиафан" — в России есть интересные режиссеры. Я была бы рада рассмотреть интересные предложения от российских режиссеров, но они мне пока не поступали».

Кроме этого, актриса рассказала, что не в первый раз посещает Россию и чувствует близость и родство со славянской культурой.

«Это мой третий визит в Москву, и здесь я чувствую себя очень комфортна, мне близка ваша славянская культура — это совмещение трагического и комического, умение выживать, и вера в завтрашний день несмотря ни на что», — сказала она.

Кинолента «По млечному пути» стала первым фильмом, снятым Кустурицей после десятилетнего перерыва. Культовый режиссер возвращается на экраны с историей о любви на фоне событий боснийской войны, в которой, кстати, сыграл главную мужскую роль.

В прокат картина выйдет 12 января 2017 года.

Фото: архивы пресс-служб