Пока вся страна отдыхала, звезды российского кино и шоу-бизнеса развлекали народ. Теперь же, после долгих новогодних каникул, пришла пора отдохнуть и самим знаменитостям. Passion.ru выяснил, в какие жаркие (или не очень) страны отправились звезды.

Анастасия Волочкова

Сомневаться не приходиться: балерина улетела отдыхать на Мальдивы. Владельцы местных курортов просто обожают принимать на своей земле такую эффектную и популярную персону. Кроме того, бытует мнение, что Анастасия живет на островах совершенно бесплатно! Иначе как объяснить тот факт, что каждый день она публикует в своем личном блоге по пять-семь фото, а под каждым из них указывает название отеля? Впрочем, мы никого не укоряем. Наоборот, восхищаемся и роскошными закатами, и спальней, и трапезами балерины, а также ее неповторимой фигурой и шпагатами на самых разнообразных фонах.

Любовь Успенская

62-летняя певица не устает радовать своих поклонников фотографиями в купальнике.

Выглядит Успенская просто прекрасно: на зависть всем ровесницам и женщинам помладше. И на этот раз не разочаровала Любовь Залмановна. Она просто покорила всех отдыхающих на роскошном пляже самого дорогого отеля в Дубае — Burj Al Arab. Гостиница больше известна в народе как «Парус», так как выстроена прямо в море в виде высокого парусника. Впрочем, не все время певица может нежиться под лучами солнца. Работа и здесь нашла ее: в канун Рождества Успенская пела на вечере, устроенном для гостей отеля — в этот светлый праздник практически все были русскими.

Светлана Иванова

После напряженных съемок в новом сезоне популярного сериала «Тест на беременность» актриса вместе с дочерью Полиной и любимым мужчиной отправилась в Израиль. Звездная семья не стала засиживаться на одном месте, они посетили Тель-Авив, Яффу, Хайфу и другие города на земле обетованной. Не обошлось и без встреч с друзьями, легкого шопинга и прогулок у моря. К слову, в Израиле сейчас совсем не жарко. На улицах настоящая весна, которой нам в средней полосе России не видать до самого апреля.