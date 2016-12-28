Поклонники Наталии Гулькиной знают, что их любимица без ума от кошек. В ее загородном доме живут «велюровые» шотландцы Шанель и Бакс, а не так давно появился еще один — британец Габи окраса «шиншилла». Артистка рассказала историю его обретения.

Гулькина с детства мечтала о кошках, но смогла завести их только тогда, когда карьера и семья позволила ей больше времени проводить дома. Двух ей оказалось мало и она завела третьего — после того как совершенно случайно наткнулась на страницу питомника британских кошек в Санкт-Петербурге. «Заводчица интересовалась, какой породы мои детки, и настоятельно предлагала присмотреться к британцам. У нее жил белый кот с зелеными глазами. Я сначала подумала, что это фотошоп. Но она сказала, что бывают еще и с голубыми, сейчас как раз такой есть», — рассказала она журналу «СтарХит».

Женщина тайком от коллег, будучи на гастролях, уехала «в гости», а вернулась с малышом. «Коллектив был в шоке − у меня появился третий ребенок. В поезде Габи вел себя на редкость спокойно», — отметила она.

Видео опубликовано Natalia (@gulkina_natalia)Дек 19 2016 в 2:11 PST

Шанель и Бакс долго присматривались к чужаку, но в итоге приняли его в стаю. «Теперь носятся вместе, "охотятся" на голубей через окно. Вот говорят, что трое – много. Будет запах и грязь. Но у нас не так. Главное – следить и убирать», — рассказала хозяйка.

Кстати, мишуру стала прятать.. Последний ярус елки теперь украшаю пластиковыми игрушками, потому что через день низ – голый. Коты сбивают лапами шары и катают по всему дому».

Любимые питомцы помогают Наталии украшать пространство и наряжать елку. Не приходится учитывать их вкусы: Баксик любит жевать дождь, Шанель — фонарики, и все они — с удовольствием крушат шары, поэтому певица все от них прячет. Они — как настоящие дети — самая настоящая ее семья: «Столько уюта и тепла от них».

Видео опубликовано Natalia (@gulkina_natalia)Дек 10 2016 в 12:45 PST

Фото: globallookpress.com, instagram.com