Владимир Пресняков порадовал подписчиков семейный фотоколлажем, на котором изображены мужчины Пресняковы нескольких поколений. На снимке изображены Артемий, Владимир, Никита и Владимир Петрович Пресняковы.



Снимок вызвал восторг у подписчиков, которые обратили на сходство всех персонажей: «Легендарное Семейство», «Все похожи!!!! ))))», «родственники точно», «Все на одно лицо. Очень похожи», «Исторические моменты жизни....класс», «Темику не хватило саксофона. Значит быть ему саксофонистом», «Как же Вы все похожи», «Эпоха..и целая жизнь», — комментируют фолловеры.

Два дня назад, Владимир показал еще один коллаж, на котором сопоставил снимок сына Никиты, сделанный 23 года назад, со снимком Артемия, сделанным совсем недавно, сообщает сайт Letidor.ru



«Друзья Мои это маленький Никитка 23 года назад и Тёмка сейчас! Кто-то добрый и мудрый направляет их!!!», — подписал фото Пресняков.

Фото: instagram.com, starface.ru