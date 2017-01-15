Популярная модель, основатель благотворительного фонда и мама 5 детей Наталья Водянова показала трогательный и теплый снимок с семьей. Об этом сообщает сайт Letidor.ru. На снимке Наталья Водянова с единственной дочкой Невой и бабушкой Ларисой Гавриловной.
«Бабулечка», как часто ее называет модель, приехала в гости к внучке и правнукам в Лондон и привезла очередную вышивку. Этот традиционный подарок для Натальи, которая украшает роскошный лондонский дом любимой вышивкой бабушки. Пользователи сети порадовались за Водянову и ее бабушку и хвалили ее вышивку. Многие вспомнили и своих бабушек, которые научили их вышивать, шить, готовить и многим другим полезным вещам. Фанаты благодарили модель за такой теплый снимок.
Издание уточняет, что по эскизам Ларисы Гавриловны один британский бренд обуви выпустил капсульную коллекцию. При этом часть выручки была переведена в благотворительный фонд модели «Обнаженные сердца».
Фото: instagram.com, globallookpress.com