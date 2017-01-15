Популярная модель, основатель благотворительного фонда и мама 5 детей Наталья Водянова показала трогательный и теплый снимок с семьей. Об этом сообщает сайт Letidor.ru. На снимке Наталья Водянова с единственной дочкой Невой и бабушкой Ларисой Гавриловной.

Фото опубликовано Natalia Vodianova (@natasupernova)Янв 14 2017 в 7:16 PST

«Бабулечка», как часто ее называет модель, приехала в гости к внучке и правнукам в Лондон и привезла очередную вышивку. Этот традиционный подарок для Натальи, которая украшает роскошный лондонский дом любимой вышивкой бабушки. Пользователи сети порадовались за Водянову и ее бабушку и хвалили ее вышивку. Многие вспомнили и своих бабушек, которые научили их вышивать, шить, готовить и многим другим полезным вещам. Фанаты благодарили модель за такой теплый снимок.

Фото опубликовано Natalia Vodianova (@natasupernova)Дек 1 2016 в 8:35 PST

Издание уточняет, что по эскизам Ларисы Гавриловны один британский бренд обуви выпустил капсульную коллекцию. При этом часть выручки была переведена в благотворительный фонд модели «Обнаженные сердца».

Фото: instagram.com, globallookpress.com