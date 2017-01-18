Наташа Королева сообщила грустную новость: сегодня в Киеве умерла ее бабушка, а она не сможет приехать на похороны из-за запрета украинских властей на въезд в страну. Ранее певица рассказывала о том, что просто шокирована решением запретить ей въезд в страну в течение пяти лет с формулировкой «запретить въезд гражданке РФ Порывай Н. как человеку, своим творчеством представляющему угрозу для Украинского государства».

Сразу после этого Наташа опубликовала возмущенный пост, в котором высказала свое недоумение по поводу «угрозы», которую она якобы представляет для Украины.

«Я за 25 лет творческой деятельности много небылиц и брехни читала в свой адрес, но чтобы песни Маленькая страна, Киевский мальчишка, Ласточка, Твой мир… представляли угрозу…..?!

Киев для меня не просто родной город, Киев - это моя душа! А самое главное и важное Киев – это люди… добрые, гостеприимные, мудрые. Простите меня мои земляки! Я хотела приехать с концертом для Вас! С добром и с миром в это не простое время для Украины. Простите за то, что вы ждали нашей встречи, а я оказалась бессильна перед продажными лживыми и трусливыми людишками, которые за моей спиной подло и гадко осудили, приговорили, и разлучили нас с вами на долгих 5 лет!».



Уже тогда главной проблемой Королева назвала невозможность повидаться со своей бабушкой, которая проживает в Киевской области под Вышгородом. Новость о том, что внучке запретили въезд на Украину, стала для нее настоящим шоком.

«Я просто не знаю, что теперь делать! У меня там бабушка, ей 94 года, и она уже ну никак не сможет приехать ко мне! И, получается, я теперь не смогу больше приехать к ней в течение пяти лет. И я не смогу все это время посещать могилу отца, не смогу даже, случись такое горе, похоронить свою бабушку...», — пожаловалась ранее певица.

Через какое-то время Королева добавила в запись информацию о том, что ей разрешили посетить Украину.

«PS: Служба безопасности Украины заявила, что даст разрешение российской певице Наташе Королевой посетить страну в связи с похоронами бабушки! Спасибо, мир не без добрых людей!!!».

Фото: instagram.com