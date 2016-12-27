43-летняя Наташа Королева опубликовала в своем Instagram снимок, на котором позирует в корсете телесного цвета с черными кружевами.

«Девчонкам на заметку!!!Если Вы давно искали идеальный корсет, могу Вам помочь. Корсеты @nadiapiskunofficial прошли мою проверку концертами и справились на ура!!! Очень удобно и красиво!, — подписала снимок Наташа, обратив внимание подписчиков, что это не реклама, а полезный совет.

Увы, фото понравилось не всем подписчикам: большинство из них заметили, что Королева выбрала корсет не по размеру из-за чего у певицы «потерялась» грудь.

«Наталья, размер не твой, портит все, в груди велик безумно!», «смотрится некрасиво», «не, ну некрасиво выглядит ведь..», — прокомментировали подписчики. (Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.).

Всем известна любовь Наташи Королевой к откровенным нарядам. Недавно певица появилась на шоу Ивана Урганта в вечернем платье с глубоким декольте, которое вызвало жаркие споры и обсуждения среди зрителей.

Фото: instagram.com