36-летняя актриса Нелли Уварова, известная зрителям по сериалу «Не родись красивой» 1 ноября стала мамой во второй раз. Кроме сына Игната, актриса с супругом Александром Гришиным воспитывают пятилетнюю дочь Ию, которая так обрадовалась появлению младшего брата, что даже заставила поволноваться маму. По словам актрисы девочка была так обрадована и возбуждена, что стала хуже есть и спать.

«Она очень ждала братика. Хотя после рождения малыша у меня возникло волнение за нее. Дочь настолько сильно ждала брата, что, когда это произошло, не смогла справиться с эмоциями. Все время хохотала и плакала. Не могла ни спать, ни есть. Я думала, что это уже переходит какую-то границу. Настолько сильно радуется, что ее нужно спасать. К счастью, состояние безудержной радости длилось неделю», — вспоминает Уварова.

Насладиться всеми прелестями материнства, пребывая в декретном отпуске у актрисы не получилось, уже через пару недель она была вынуждена вернуться на работу в театр. О чем, впрочем, актриса не сожалеет, заметив, что ей нужна была встряска после полусонного послеродового состояния.

«Я могла бы спокойно сидеть в декретном отпуске. Необходимость была со стороны театров. Не прошло двух недель после родов, как мне стали звонить и говорить: "Надо, надо, надо!" А я ориентирована на это слово! Мне нужно было вздрогнуть от постоянного полусонного состояния, которое со мной случилось после родов. Я не могла из него выйти. Как объяснить? Ты находишься в таком счастливом облаке с рождением ребенка – даже не передать словами», — цитирует слова актрисы «ДниРу».

Фото: instagram.com, starface.ru