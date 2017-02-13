Каждая из нас мечтает встретить мужчину, с которым будет идти рука об руку всю жизнь. Но для многих это остается лишь приятными грезами. Мы собрали 10 звездных пар, которые доказали, что «стерпится-слюбится» точно не про них. Подробнее читайте в нашем материале!

Филипп Янковский и Оксана Фандера

Эта супружеская пара уже более 25 лет доказывает поклонникам, что настоящая любовь существует. Они познакомились в далеком 1988 году, когда юная Оксана только начинала покорять российский кинематограф, а наследник династии Янковских уже имел несколько значимых ролей. Яркая и харизматичная красавица покорила Филиппа с первого взгляда, да так, что он сделал ей предложение. При этом актер сразу предупредил избранницу, что в семье Янковских браки заключаются один раз и на всю жизнь, с чем Оксана была полностью согласна. Они поженились в 1990 году, тогда же на свет появился их первенец, сын Иван, а спустя четыре года артистка подарила мужу дочь Елизавету. Крепкий и нерушимый союз Янковского и Фандеры заслуживает всеобщего уважения, а секрет их семейного счастья достаточно прост: свобода, доверие, равноправие и справедливость.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

Возраст любви не помеха. Об этом точно знают Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский (между ними разница в 37 лет). Актрису и режиссера судьба свела в Сочи на кинофестивале «Кинотавр» в 1996 году. Их знакомство было похоже на сказку: они случайно встретились в лифте гостиницы, затем Андрей пригласил Юлию в ресторан, а после в Стамбул. Для недавнего знакомства это было очень смелое предложение, но девушка дала свое согласие. Они встречались в самых разных концах мира: Лондон, Нью-Йорк, Майами… Предложение руки и сердца Кончаловский сделал возлюбленной на Ямайке. Спустя год после свадьбы актриса родила дочь Марию. Через четыре года на свет появился сын Федор. С тех пор, как Высоцкая стала женой известного режиссера, она все чаще стала появляться в его картинах, которые принесли ей широкую узнаваемость и престижные награды. Однако в 2013 году в семье Кончаловских случилось несчастье: Маша попала в аварию и впала в кому, в которой находится и по сей день. Супруги не теряют надежды, что в скором времени их дочь придет в себя.

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов

Роман Дроздовой и Певцова начал зарождаться на съемочной площадке фильма «Прогулка по эшафоту» в 1991 году. Они встречались три года, а после Дмитрий сделал Ольге предложение, она, конечно же, ответила согласием. Брак актеров нельзя назвать спокойным, их страсти можно только позавидовать. Они не стеснялись выяснять отношения прилюдно, а на съемках сериала «Остановка по требованию-2» так и вовсе находились в разных гримерках. Но это ничуть не отразилось на их любви, а лишь добавило остроты семейной жизни. Спустя 13 лет у пары неожиданно родился сын Елисей. Ольге на тот момент было 42 года, а Дмитрию — 44. Новоиспеченные родители были на седьмом небе от счастья и называли сына настоящим чудом. Сейчас Дроздова и Певцов вместе уже 22 года. Она удивляется его терпению, а он считает ее инициатором всех его достижений.