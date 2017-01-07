Никита Пресняков, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, сейчас живет в особняке своей знаменитой бабушки, сообщает сайт Letidor.ru. Как рассказывают соседи, Алла Борисовна уже много лет не появляется в своем загородном доме, и позволяет делать внуку все, что ему хочется. А Никите хочется проводить там шумные вечеринки.

На новый год он собрал большую компанию в уже почти своем доме. Молодые люди искупались в бане, слушали музыку и танцевали, фотографировались в роскошном интерьере на фоне портрета Аллы Борисовны, а в конце праздника запускали фейерверки во дворе.

Фото опубликовано Alena Krasnova, 19 (@alenaakrasnova)Янв 1 2017 в 1:03 PST

Друзья вместе с Никитой даже поучаствовали во флешмобе Mannequin Challenge, изобразив из себя манекенов и заставив время в доме Аллы Борисовны замереть.

Видео опубликовано Nikita Presnyakov (@npresnyakov)Янв 2 2017 в 7:45 PST

И хотя праздник был шумный, в поселке Малые Бережки в Подмосковье никто на Преснякова не жалуются. Его дом огорожен высоким забором и такие праздники никому не мешают. В остальном внук Аллы Пугачевой ведет себя прилично и с соседями поддерживает хорошие отношения.

Фото: instagram.com