Нонна Гришаева, как и всякая мама, заботится о своем сыне Илье, которому недавно исполнилось десять лет. Актрису серьезно огорчает тяга современных детей к модным гаджетам. Но прогресс берет свое, и, как признается Гришаева, ей трудно найти поддержку в семье или среди друзей.

«У нас в семье я одна борюсь с ними, остальные меня не поддерживают. Сын заказал на десятилетие планшет, но я сразу сказала, что принципиально в этом подарке не участвую, а займусь организацией праздника», — цитирует актрису «Дниру».

Несмотря ни на что, Нонна продолжает свою борьбу, справедливо полагая, что модным увлечениям можно найти хорошую замену, если больше времени уделять собственному ребенку.

«Я бы и телефон сыну купила гораздо позже, но нашлись друзья, которые ему мобильник подарили. А я знаю, что владельцы всех этих компаний – производителей гаджетов не дают их своим детям. Видимо, эти родители хорошо знают, что производят их фирмы... Сыну я стараюсь разрешать пользоваться техникой не более 30 минут в день. С детства приучила ребенка читать книги, сама до сих пор читаю ему перед сном. Делаю это так, чтобы было интересно: в ролях, изображая персонажей. Благодаря этому книги у нас все-таки пока побеждают гаджеты», — признается Гришаева.

Сейчас актриса с семьей проводит отпуск в Мексике, откуда Нонна публикует яркие фотографии.

Фото: instagram.com