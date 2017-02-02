26-летняя певица Нюша впервые откровенно заговорила о своем избраннике, до этого момента девушка сохраняла интригу, публикуя загадочные снимки в Instagram. По словам певицы, в Игоря Сивова она влюбилась буквально с первого взгляда. «Когда мы с ним только заговорили, мне показалось, что я знаю его всю жизнь…», — признается Нюша в интервью журналу «ОК!»

Сразу после съемок клипа «Тебя любить», в котором Нюша искренне рассказала о переполняющих ее чувствах, певица отправилась с возлюбленным отдыхать. Интересно, что Нюша до последнего момента не знала, куда летит с Игорем, но призналась, что полностью доверяет его выбору. Девушку ждал сюрприз, Сивов организовал для нее отдых в Кении, но на этом сюрпризы не закончились!

«А уже по прилету в Кению мой мужчина сделал мне предложение. Это было незабываемо!» – цитирует счастливую Нюшу издание.

Тогда певица опубликовала на своей странице снимок с помолвочным кольцом, неожиданно сообщив: «Невеста я!».



По признанию Нюши, она никогда не испытывала таких сильных чувств, кроме этого певица ощущает себя защищенной рядом с крепким мужским плечом.

«Я могу сказать, что сейчас рядом со мной человек, который превзошел все мои ожидания», — признается Нюша.

Фото: instagram.com, eastnews.ru