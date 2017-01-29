29-летняя Оксана Акиньшина и ее супруг 42-летний Арчил Геловани снова стали родителями. На свет появилась девочка в перинатальном центре «Лапино» в Подмосковье.
О радостном событии сообщила сама Акиньшина. Она разметила фотографию с цветами и шариком и написла, что они с малышкой уже дома.
У актрисы уже есть двое детей: сын Филипп от первого мужа Оксаны Дмитрия Литвинова, и сын Константин от второго брака. Фанаты очень желали актрисе родить дочку, но сама Оксана тщательно скрывала пол ребенка.
Поздравляем актрису с пополнением!
Фото: instagram.com, globallookpress.com
она же АкИньшина...