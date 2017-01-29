Актриса Оксана Акиньшина стала мамой в третий раз

29-летняя Оксана Акиньшина и ее супруг 42-летний Арчил Геловани снова стали родителями. На свет появилась девочка в перинатальном центре «Лапино» в Подмосковье.

О радостном событии сообщила сама Акиньшина. Она разметила фотографию с цветами и шариком и написла, что они с малышкой уже дома.

Фото опубликовано Akinshinaoksana (@akinshok2013)Янв 28 2017 в 8:52 PST

У актрисы уже есть двое детей: сын Филипп от первого мужа Оксаны Дмитрия Литвинова, и сын Константин от второго брака. Фанаты очень желали актрисе родить дочку, но сама Оксана тщательно скрывала пол ребенка.

Фото опубликовано Akinshinaoksana (@akinshok2013)Янв 10 2017 в 10:45 PST

Фото опубликовано Akinshinaoksana (@akinshok2013)Ноя 28 2016 в 11:37 PST

Поздравляем актрису с пополнением!

Фото: instagram.com, globallookpress.com