После развода с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова свела татуировку, посвященную супругу, уверены поклонники. На снимках, опубликованных телеведущей, ее запястье скрывает темная повязка. Возможно, Ольга решила поступить как бывший муж, который изменил татуировку с инициалами пары и датой свадьбы на надпись на литинском Omnia fert aetas, которая переводится как «Время уносит все».



Сразу после развода Бузова решила попробовать себя в новой сфере деятельности и впервые вышла на ринг. Правда, в качестве ведущей, а не бойца. Об этом Ольга сообщила на своей странице в Instagram, отметив, что в футболе разбираться ей уже надоело.



«Только закончила вести международный турнир по MMA в г. Пенз. Это был мой первый опыт ведения подобных масштабных мероприятий, и надеюсь, не последний! В футболе я уже разбираюсь, надоело. Буду изучать боевые искусства».

Кроме этого, Бузова опубликовала фото с Хабибом Нурмагомедовым, сообщив, что недавно они пообедали в ресторане и едут на бои.

Фото: instagram.com