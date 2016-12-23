Ольга Бузова отдала много сил и эмоций новому дому, который они строили с мужем. Но после развода звезде пришлось съехать в съемное, более скромное жилье. В перерывах между съемками в новогодних эфирах «Дома-2» телеведущая показывает поклонникам свою квартиру. Именно эти стены и поддержка друзей помогают сейчас Оле справиться со свалившимися на нее трудностями.

Каждая девочка хотя бы иногда должна просыпаться так Спасибо вам за добрые пожелания, мне намного лучше Конечно, я ещё продолжаю лечение, но сегодня у нас очень сложный съёмочный день на работе!!!! Снимаем Новогоднюю церемонию на Доме 2 Поэтому болеть нет ни времени, ни возможности Всем хорошего дня, а мне - выстоять Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Дек 23 2016 в 12:02 PST

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86)Дек 20 2016 в 6:36 PST

Бывший муж Ольги, футболист Дмитрий Тарасов, отдыхает сейчас на Мальдивских островах. Он был обижен в том числе и на то, что бывшая возлюбленная довольно цинично разделила их имущество и сама подала на развод, когда стала понятно, что эти отношения вряд ли можно спасти.

Фото: instagram.com