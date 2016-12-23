Ольга Бузова отдала много сил и эмоций новому дому, который они строили с мужем. Но после развода звезде пришлось съехать в съемное, более скромное жилье. В перерывах между съемками в новогодних эфирах «Дома-2» телеведущая показывает поклонникам свою квартиру. Именно эти стены и поддержка друзей помогают сейчас Оле справиться со свалившимися на нее трудностями.
Каждая девочка хотя бы иногда должна просыпаться так Спасибо вам за добрые пожелания, мне намного лучше Конечно, я ещё продолжаю лечение, но сегодня у нас очень сложный съёмочный день на работе!!!! Снимаем Новогоднюю церемонию на Доме 2 Поэтому болеть нет ни времени, ни возможности Всем хорошего дня, а мне - выстоять
Мои хорошие, выкладываю фото ни в коем случае не для того, чтобы вы меня пожалели Я молодая и сильная, всё, что мне преподносит судьба, я перенесу ... Но! Видимо, стресс, нервы и жёсткий график работы , ослабил мой организм и он не выдержал Я серьёзно заболела. Теперь вплотную займусь здоровьем и профилактикой! Дорогие мои, прошу вас, берегите себя Сегодня ко мне приезжал врач, к сожалению, поставил неутешительный диагноз - острый бронхит. А также рассказал о том, что в России "ходит" жёсткий вирус, и сейчас болеют многие! Не относитесь халатно к своему здоровью, этот вирус может в секунды сбить с ног, как получилось в моем случае. Поэтому даже если вы не болеете, принимайте противовирусные препараты пейте больше воды, чая с малиновым вареньем и лимоном, одевайтесь теплее и, самое главное - СОН Я набираюсь сил, сейчас была капельница 4 часа!!! Я ни в коем случае не буду болеть. Мне нельзя Я уверена, что быстро встану на ноги и я справлюсь со всем, как бы тяжело мне не было, и как бы меня не пытались сломать Помните, у Вас есть - Вы!!! И это самое главное Я вас люблю #моилюдивсегдасомной#ябуду#ястану
Бывший муж Ольги, футболист Дмитрий Тарасов, отдыхает сейчас на Мальдивских островах. Он был обижен в том числе и на то, что бывшая возлюбленная довольно цинично разделила их имущество и сама подала на развод, когда стала понятно, что эти отношения вряд ли можно спасти.
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