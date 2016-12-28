До официальной даты развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова остается все меньше времени. Поклонники пары умоляют их одуматься, воссоединиться, ведь у внимательных фолловеров даже есть основания утверждать, что эти двое любят друг друга.
Футболист мог бы улететь на Мальдивы с любой из своих фанаток, но он этого не сделал. А Оля тем временем внимательно следит за обновлениями в его соцсетях. Доказательством тому может послужить «лайк», который она сегодня утром поставила чужому высказыванию: «Тарас ты красавчик».
Этот комментарий появился под публикацией, где Дима лежит на пляже, а рай, в котором он сейчас находится, снимает с квадрокоптера.
«Бузова лайкнула! Зачееееееем», «Очень смешно прям! Ну лайкнула и лайкнула.. сейчас весь интернет взорвут скринами ее лайка», «Принесите скрин лайка с ником. Там наверняка стоит ник @buzavO или другой фейк. Ольга давно отписалась от него, после его хамских высказываний в ее адрес. Несите, посмотрим», — не верят своим глазам подписчики футболиста.
Напомним, что свободными людьми Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов окончательно станут уже в эту пятницу и этот Новый год будет для них первым шагом к новой жизни. Если, конечно, они не помирятся, как сделали это ранее Ксения Бородина и Курбан Омаров.
Планов на новогоднюю ночь у Бузовой нет, так что — кто знает — возможно, ее ждет семейный праздник?
Фото: instagram.com