Ольга Бузова внимательно следит за обновлениями в социальных сетях почти уже бывшего мужа и лайкает комментарии

До официальной даты развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова остается все меньше времени. Поклонники пары умоляют их одуматься, воссоединиться, ведь у внимательных фолловеров даже есть основания утверждать, что эти двое любят друг друга.

Футболист мог бы улететь на Мальдивы с любой из своих фанаток, но он этого не сделал. А Оля тем временем внимательно следит за обновлениями в его соцсетях. Доказательством тому может послужить «лайк», который она сегодня утром поставила чужому высказыванию: «Тарас ты красавчик».

Этот комментарий появился под публикацией, где Дима лежит на пляже, а рай, в котором он сейчас находится, снимает с квадрокоптера.

Видео опубликовано tarasov23 (@tarasov23)Дек 27 2016 в 1:23 PST

«Бузова лайкнула! Зачееееееем», «Очень смешно прям! Ну лайкнула и лайкнула.. сейчас весь интернет взорвут скринами ее лайка», «Принесите скрин лайка с ником. Там наверняка стоит ник @buzavO или другой фейк. Ольга давно отписалась от него, после его хамских высказываний в ее адрес. Несите, посмотрим», — не верят своим глазам подписчики футболиста.

Напомним, что свободными людьми Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов окончательно станут уже в эту пятницу и этот Новый год будет для них первым шагом к новой жизни. Если, конечно, они не помирятся, как сделали это ранее Ксения Бородина и Курбан Омаров.

Планов на новогоднюю ночь у Бузовой нет, так что — кто знает — возможно, ее ждет семейный праздник?

Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86)Дек 28 2016 в 7:17 PST

Фото: instagram.com